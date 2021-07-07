ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «GASLOG SAVANNAH»

استقبل، اليوم، ميناء دمياط ناقلة الغاز المُسال «GASLOG SAVANNAH» التى ترفع علم برمودا، ويبلغ طولها 285 مترًا، وبعرض 43 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال ثم تتجه إلى باكستان. وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجّه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي السياق نفسه أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 16 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1554 طن ذرة، و14345 طن خردة، و3649 طن حديد صاج.

وذكر أن حركة الصادر من البضائع شملت على 8200 طن فوسفات، و10046 طن يوريا، و880 طن مولاس، و50 طن رمل.

وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 621 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (فلفل وورق عنب وشمر وريحان ونعناع وزيتون وحبة البركة وبرسيم حجازى وفول)، وفواكه (عنب وبرتقال)،

حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والأردن وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة وسريلانكا وكرواتيا.

وأضاف المركز أن عدد الحاويات الواردة بلغ 40 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1109 حاويات مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 3068 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10789 طنًّا.

وأوضح أنه غادر الميناء 3 قطارات بعد أن تم تفريغ 80 حاوية 20 قدم و25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية وحلوان والسخنة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4229 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.