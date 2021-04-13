ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS TROY»

استقبل، اليوم، ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY) التى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 44 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال ثم تتجه إلى باكستان.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجّه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

في هذا السياق أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 7000 طن كسب صويا و8700 طن خردة و1977 طن ألواح حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 2370 طن أبلاكاش و12290 طن قمح و18251 طن ذرة.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 21365 طن فوسفات و9943 طن يوريا و1920 طن مولاس.

كما قام الميناء بتصدير 204 أطنان كحول و1870 طن كسب صويا و2007 أطنان أسمنت صب.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 758 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبنجر وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى وكراوية)، وفاكهة (خوخ ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومالطا وسريلانكا واليونان وبلجيكا وإندونيسيا وروسيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 381 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 904 حاويات مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 95862 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 156610 أطنان.

وأوضح أنه غادر الميناءَ قطارٌ بحمولة بلغت 1322 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4944 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.