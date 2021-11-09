ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS»

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS» التى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة الميناء عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، موجها برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وعلى نفس الصعيد، أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1259 طن خشب زان و422 طن ابلاكاش و14500 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضا 10000 طن ذرة و22000 طن فول صويا و3800 طن كلوريد ايثلين و9232 طن خردة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 2300 طن رمل علاوة على 13635 طن سوبر فوسفات.

وقال أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 100 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبنجر وفاصوليا وبطاطا وبصل اخضر وورق عنب وفول اخضر وملوخيه وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول وفول سودانى وسمسم وليمون وبصل وحبة البركة)، وفواكه (رمان وبلح وفراوله)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية والجزائر والاردن وإيطاليا واسبانيا وفرنسا وهولندا ومالطا وأمريكا وسلوفينيا وهونج كونج وسنغافورة والمانيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 346 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 188 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 117292 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112405 طنا.

وأوضح المركز أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1330 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4375 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل أرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.