ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «ARISTIDIS I» لتحميل 72 ألف طن

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال «ARISTIDIS I» التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 72 ألف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة الميناء عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9590 طن قمح و1027 طن خشب زان و26239 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 2500 طن كسب عباد.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1880 طن رمل و3286 طن سوبر فوسفات و300 طن أسمنت و7037 طن يوريا.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 822 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وأعشاب وبقدونس وريحان وذرة وزيتون وشمر وفول سوداني وكمون)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر وأمريكا وإيطاليا ومالطا وكرواتيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 176 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 121470 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123798 طنا.

وقال إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2261 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، علاوة على قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3695 شاحنة.

جدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.