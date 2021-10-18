ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS»

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS» التى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

على صعيد متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ولفت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8054 طن قمح، و7120 طن سكر، و62 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 7500 طن خردة، و450 طن فول، و12804 طن صاج.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7534 طن ملح، و3800 طن مولاس، و19355 طن يوريا، يضاف إلى ما سبق 10578 طن فوسفات.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 253 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبصل أخضر وخرشوف وثوم وينسون وريحان وحلبة وفول سودانى وبردقوش وبصل وأعشاب)، وفواكه (رمان وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ونيوزلاندا وسنغافورة وبنجلاديش وهونج كونج.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 342 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1288 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 133202 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137192 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2640 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4174 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.