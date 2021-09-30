ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «HOEGH ESPERANZA»

استقبل اليوم ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال «HOEGH ESPERANZA» التى ترفع علم النرويج ،ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 71 الف طن من الغاز المسال ثم تتجه إلى بنجلاديش.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف ألأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 16962 طن قمح و3271 طن حديد و2200 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 15000 طن ناتج حرق أفران.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 13000 طن فوسفات و3800 طن مولاس و1600 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3300 طن كسب فول صويا علاوة على 3600 طن يوريا.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1555 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (ملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وورق عنب وخرشوف وبطاطا وبصل وأعشاب وفول مجروش وكركدية وفول وبرسيم و ريحان وزيتون وليمون وبقدونس)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من نيوزلاندا ومالطا وكوريا الجنوبية وألمانيا وهونج كونج والهند.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 653 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1606 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 112911 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90421 طنا.

وقال المركز إن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2349 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4440 شاحنة.

جدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.