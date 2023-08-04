ميناء دمياط يستقبل غدا شحنة من القمح الروسي قرابة 63 ألف طن

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 80 ألف طن من الحبوب التابعة لكل من القطاع الخاص والعام عبر مينائي الاسكندرية ودمياط.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر أن تستقبل ميناء دمياط غدا شحنة من القمح الروسي بواقع 63 ألف طن عبر السفينة ادفو التابعة لشركة الملاحة الوطنية، والتي تم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية.

كما استقبلت ميناء الاسكندرية اليوم شحنة من القمح الاوكراني لصالح شركة الايمان للاستيراد والتصدير، بواقع 5 ألف طن.

فيما استقبلت ميناء الاسكندرية ايضا شحنة من الذرة بواقع 7 ألف طن لصالح شركة محمد حمادة والواردة من أوكرانيا.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 6 أغسطس الجاري شحنة من الذرة الاوكراني بنحو 5 ألآف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كشفت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن بنك “JPMorgan” الأمريكي أوقف هذا الأسبوع معالجة مدفوعات البنك الزراعي الروسي، حيث طالبت موسكو واشنطن باتخاذ إجراءات، وليس وعودًا لمساعدة الحبوب والأسمدة الروسية في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتُجهز موسكو، قائمة بالمطالب التي تريد تلبيتها قبل أن تعود إلى الاتفاق، الذي انسحبت منه في 17 يوليو، والذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من البحر الأسود خلال العام الماضي، وبموجب اتفاق ذي صلة – تم التوصل إليه أيضًا في يوليو 2022 – وافق مسؤولو الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إنه حالما يتم ذلك سيتم تجديد هذا الاتفاق على الفور، وكان أحد المتطلبات الروسية الرئيسية هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات الدولي “SWIFT”، وقد قطعه الاتحاد الأوروبي في يونيو من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.