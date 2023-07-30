ميناء دمياط يستقبل شحنة قمح تزن 53020 طن قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط السفينة (OCEAN – S) القادمة من روسيا وعلى متنها 25520 طن قمح، وترفع السفينة علم ليبريا، بالإضرافة إلى السفينة (TANAIS FIYER) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم بليزى ويبلغ طولها 170 م.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 38 سفينة – من بينهم السفينة (OCEAN – S) والسفينة (TANAIS FIYER) سالفتي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8080 طن خردة و632 طن خشب زان و3820 طن ابلاكاش و898 طن زجاج.

كما استقبل الميناء أيضا 6370 طن بضائع متنوعة و4369 طن ذرة و4042 طن حديد و13791 طن قمح و3540 طن قمح مطحون و139 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 38 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 11280 طن يوريا و9576 طن كلينكر و1000 طن كسب صويا و105 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 336 طن سكر معبأ و2269 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 238 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 158 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6381 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167970 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165835 طنًا.

وقال أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3635 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من اكتوبر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4868 شاحنة.