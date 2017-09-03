ميناء دمياط يستقبل سفينتي حاويات وبضائع عامة اليوم الأحد

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. ولفت

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية3957 طن قمح، في حين غادرت 22 سيارة بحمولة 1219 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177380 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61692 طنا، وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3510 طن ميثانول.