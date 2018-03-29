ميناء دمياط يستقبل سفينتى بضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى بضائع عامة، وغادرت اثنتي حاويات.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأشار إلى أنه غادر الميناء في

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى بضائع عامة، وغادرت اثنتي حاويات.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2467، وفى الواحدة من صباح الخميس القطار رقم 2460، بحمولة إجمالية بـ 2468 طن قمح، في حين غادرت 114 سيارة نقل محملة بـ 5525 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168646 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنًا.

جدير بالذكر أن الميناء استقبل في الثالثة مساء أمس قطار محمل بـ 920 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2300 طن رمل، و2630 طن فوسفات.