ميناء دمياط يستقبل سفينة يونانية لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع عَلَم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى السفينة (WINSEN) التي ترفع علَم بنما، ويبلغ طولها 81 مترًا، وبعرض 11 مترًا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 10 سفن،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة، من بينهم ناقلة الغاز المسال والسفينة (WINSEN)، حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3754 طن أبلاكاش و31000 طن ذرة و6800 طن قمح و8070 طن خردة.

كما استقل ميناء دمياط أيضًا 5878 طن حديد علاوة، على 3408 رءوس ماشية جية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1149 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع المختلفة مثل 7400 طن أسمنت و848 طن نترات أمونيوم و13000 طن علف بنجر، يضاف إلى ما سبق 17286 طن فوسفات.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1022 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 173 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2399 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 38181 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372879 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات، سواء دخولًا أو خروجًا، بلغت عدد 4500 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.