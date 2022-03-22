نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل سفينة يونانية لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

حركة الصادر من الحاويات بلغت 782 حاوية مكافئة
محمود محسن 5:33 م, الثلاثاء, 22 مارس 22 5:33 م, الثلاثاء, 22 مارس 22

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استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التى ترفع علَم اليونان، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المُسال. في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10627 طن قمح، و1768 طن خشب زان، و6000 طن سكر.

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كما استقبل الميناء أيضًا 14265 طن حديد علاوة على 12527 طن خردة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المختلفة مثل 3400 طن فوسفات و4600 طن يوريا و6284 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 8321 طن رمل.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 782 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بقدونس وخرشوف وخس وفول سودانى وبصل وسمسم وثوم وقرع عسل وبرسيم وحلبة وزيتون)، وفواكه (برتقال وفراولة).

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ولفت المركز إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى العديد من العالم مثل الامارات والأردن والسعودية وبلجيكا والمانيا وانجلترا وهولندا واليونان وأمريكا ومالطا والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 547 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3618 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 102628 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116313 طنا.

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وقال المركز أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5602 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

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بقلم محمود محسن

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