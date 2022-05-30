ميناء دمياط يستقبل سفينة يابانية لتحميل 61 ألف طن غاز

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (SERI BALQIS) التي ترفع علم اليابان، ويبلغ طولها 286 مترًا، وبعرض 47 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، فيما غادر 5 سفن،

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة، من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر، وحاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2864 طن أبلاكاش، و6918 طن خردة، و3089 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 4900 طن ذرة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 890 طن أسمنت معبأ، و500 طن صويا، و3900 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 782 طن مولاس، فضلًا عن 2450 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1336 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 142 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1880 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 12387 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 308485 طنًّا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3959 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.