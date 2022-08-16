ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بالقمح من أوكرانيا الأربعاء

تستقبل هيئة ميناء دمياط الأربعاء المقبل سفينة قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بوجود ممر آمن لحركة السفن.

مصادر لـ”المال” تكشف تفاصيل وصول سفينة إلى ميناء دمياط من أوكرانيا

وأكدت مصادر لـ”المال” أن السفينة تسمى “CREMONA”، والتي تحمل قرابة 7.5 ألف طن من القمح لصالح شركة تريد لايت .

وأوضحت المصادر أن السفينة تحركت مؤخرا بعد تنفيذ الاتفاق بين الأطراف المختلفة، حيث بدأت رحلتها قبل شهر من الآن، وتم احتجازها طوال تلك الفترة حتى يتم الاتفاق على وجود ممر آمن للسفن وستصل الأربعاء إلى ميناء دمياط .

وتعد السفينة CREMONA أحد السفن التي تم بنائها عام 1992 (قبل 30 عامًا) وتبحر تحت علم أنتيغوا باربودا.

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الحرب، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار.

وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وحذرت الأمم المتحدة من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم.

وشكلت روسيا وأكرانيا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن هناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعليا.