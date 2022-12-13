ميناء دمياط يستقبل سفينة لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، إذ من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8867 طن قمح و1912 طن رخام و246 طن حاويات.

كما استقبل الميناء أيضا 932 طن ابلاكاش و9000 طن ذرة و1491 طن حديد و1630 طن خشب زان و550 طن بضائع عامة و943 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 310 أطنان.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 13385 طن يوريا علاوة على 7815 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 843 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1155 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4546 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167011 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119733 طنًا.

وغادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2576 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغارة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3841 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.