ميناء دمياط يستقبل سفينة قبرصية لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم قبرص، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة – من بينها ناقلة الغاز سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4884 طن أبلاكاش و7821 طن خردة و967 طن خشب زان و20977 طن ذرة و5164 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 6400 طن بضائع متنوعة علاوة على 5239 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1439 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 2559 طن يوريا و1150 طن مولاس و3220 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 3900 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1237 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 46 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2704 حاويات مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 20143 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 328518 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، مشيرا إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 5386 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بـ« ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.