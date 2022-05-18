ميناء دمياط يستقبل سفينة فرنسية لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LNG ALLIANCE) التي ترفع علم فرنسا، ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى السفينة (MEDALTA ADVENTURER) التي ترفع علم جزر كيان، ويبلغ طولها 175 مترا وبعرض 27 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال والسفينة (MEDALTA ADVENTURER) – حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5593 طن ابلاكاش و20280 طن ذرة و3740 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 11350 طن خردة و3677 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 1378 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 378 طن.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8199 طن اسمنت و6715 طن يوريا و1200 طن صويا.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 6300 طن علف بنجر علاوة على 12450 طن فوسفات.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الترانزيت بلغ 874 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 33832 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 365019 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 5284 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.