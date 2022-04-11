ميناء دمياط يستقبل سفينة سنغافورية لتحميل 70 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (BW BRUSSELS) التي ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 43 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيراً إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 30 سفينة حاويات وبضائع عام.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2958 طن حديد و5879 طن ذرة و7200 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 8848 طن ابلاكاش و5400 طن قمح و8642 طن فول ويضاف إلى ما سبق 1072 طن خشب زان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 9000 طن فوسفات و1700 طن بولي ايثلين و5000 طن رمل و400 طن علف.

كما قام الميناء أيضا 500 طن مولاس علاوة على 4300 طن يوريا.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 480 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 213 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2125 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 55901 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 248209 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1243 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات – دخولاً و خروجاً – عدد 4580 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.