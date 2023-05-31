ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات على متنها 155 ألف طن بضائع

استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة (ONE FRIENDSHIP) – قادمة من ميناء جدة السعودي – التي تعد من أحدث سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي ONE الياباني، بحمولة بلغت حوالي 155 ألف طن بضائع، وبطول 366 مترا وعرض 51 مترا وغاطس 14.80 متر.

ويأتي ذلك تتويجا للتعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والجهود التي تبذلها الهيئة لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، إلى جانب جهود الشركة لتطوير وتعميق أرصفة المحطة لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 33 سفينة – من بينها سفينة الحاويات العملاقة (ONE FRIENDSHIP) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8659 طن خردة و15461 طن فول صويا و2000 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1655 طن نواتج تقطير و6234 طن ابلاكاش و411 طن خشب زان و13964 طن ذرة و900 طن كسب عباد و13216 طن قمح و4970 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1600 طن يوريا معبأ و2000 طن رمل و1000 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 18932 طن ملح علاوة على 2100 طن مولاس.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 360 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 808 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5418 حاوية مكافئة.

وذكر وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 135463 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118 طنًا.

وأوضح أنه قد غادر الميناء قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5775 شاحنة.