ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (SK RESOLUTE) التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 293 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11787 طن قمح و1089 طن خشب زان و7449 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 8766 طن ابلاكاش و8500 طن سلاج و2815 طن حديد و500 طن خردة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 18488 طن فوسفات و982 طن يوريا و3290 طن كسب صويا و2554 طن رمل.

وقال المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 654 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فلفل وبقدونس وفول وشمر وقطن وكتان وريحان وبنجر وكراوية وليمون ونعناع وبصل وبرسيم حجازي)، وفواكه (أناناس وبرتقال وفراولة).

يشار إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى كل من الامارات والمغرب وقطر والسعودية والأردن واسبانيا وهولندا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وأستونيا وفيتنام وأمريكا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 434 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4045 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 116901 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103407 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2692 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4592 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.