ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل شحنة من كلوريد الايثلين ويؤكد عدم التأثر بالطقس السيئ

استقبل ميناء دمياط السفينة (CHEMICAL MARINER) التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 125 مترا وبعرض 21 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الايثلين.

وفي سياق متصل أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن الميناء لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأوضح أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، مشيرا إلى أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة – من بينهم السفينة سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

ولفت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 3200 طن ذرة و12540 طن حديد و6350 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 4000 طن كلوريد ايثلين.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 8800 طن فوسفات و2049 طن أسمنت و2200 طن مولاس و4800 طن رمل و300 طن يوريا.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 419 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ذرة وبطاطا وبسلة وخس وبصل أخضر وكراوية وبصل وكتان وريحان وليمون)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ومانجو ويوسفي).

ويتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وكرواتيا وأمريكا وسلوفينيا والمانيا والصين وإنجلترا وفيتنام واندونيسيا ومالطا وهولندا وسنغافورة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 622 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1335 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133184 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161692 طنا.

وقال المركز الاعلامي إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2263 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4031 شاحنة.