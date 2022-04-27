ميناء دمياط يستقبل سفينة بريطانية لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH) التي ترفع علم بريطانيا، ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 43 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة شملت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 6180 طن ذرة علاوة على 7549 طن فول صويا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة اشتملت على الكثير من السلع مثل 1900 طن مولاس و13345 طن فوسفات و181 طن بصل ويضاف إلى ما سبق 2900 طن رمل.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1549 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 43 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 456 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 103126 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 241830 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2606 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 5820 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.