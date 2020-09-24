نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات الكورية HMM NEWYORK

قادمة من ميناء جنوة الإيطالي
مدحت إسماعيل 7:18 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 7:18 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة النقل عن استقبال ميناء دمياط سفينة الحاويات (HYUNDAI NEW YORK) التابعة لخط HMM الكوري الجنوبي في أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الايطالي.

وتبلغ حمولتها الكلية حوالى 71786 ألف طن وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية مكافئة  ومن المقرر أن تغادر متجهه إلى ميناء جدة السعودي .

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.

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وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي  HMM  وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور.

حيث تناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي اصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأضاف بيان الوزارة أن اختيار الخط الملاحى HMM الكورى لميناء دمياط فى أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيداً على قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة.

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وذلك بعد تعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 متراً وهو الأمر الذي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلي زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والحفاظ علي انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة معه وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة .

وجدير بالذكر أن الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط اسيا الي أوروبا، وأن استقبال هذا الخط  يعتبر أحد مؤشرات نجاح حزمة القرارت التي اصدرتها وزارة النقل، بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

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حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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