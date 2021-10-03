ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة (ONE MANCHESTER)

استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة (ONE MANCHESTER) التابعة للخط الملاحى (ONE)، حيث يبلغ طولها 366 مترا وبعرض 51 مترا وغاطس 14 مترا، والمقرر لها أن تقوم بشحن وتفريغ 1960 حاوية مكافئة.

كما استقبل الميناء أيضا السفينة (AL RIFFA) التابعة للخط الملاحى (Hapag-Lloyd) الذي يبلغ طولها 366 مترا وبعرض 46 مترا وغاطس 12.7 مترا والمقرر لها أن تقوم بشحن وتفريغ 1062 حاوية مكافئة.

وفي السياق ذاته، قال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 19058 طن قمح و8450 طن خردة و918 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 3500 طن ذرة و500 طن ناتج حرق أفران و4800 طن كلوريد ايثيلين.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 14042 طن فوسفات و2687 طن أسمنت و15900 طن يوريا.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 264 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بامية وبطاطا وفاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وبصل وبردقوش وفول سودانى ونعناع وبرسيم وينسون)، وفواكه (فراولة).

ويتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية والهند وامريكا ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا وهونج كونج وسنغافورة وإسبانيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 725 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3537 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 105271 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96805 طنا.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2334 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3831 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.