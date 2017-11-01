ميناء دمياط يستقبل تسع سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى17 سفينة بالمخط

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2463 محمل بـ 1301 طن قمح، في حين غادر 72 سيارة بحمولة 3529 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158787 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58714 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل في الرابعة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا و 3700 طن فوسفات و 300 طن نترات أمونيوم.