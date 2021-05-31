نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل الناقلة «PATRIS» لتحميل 66 ألف طن من الغاز المسال

الميناء تعامل مع 25 سفينة
محمود محسن 10:25 م, الأثنين, 31 مايو 21 10:25 م, الأثنين, 31 مايو 21

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استقبل اليوم ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (PATRIS) والتى ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 الف طن من الغاز المسال ثم تتجه بعد ذلك إلى الكويت.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

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وقال المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 594 طن ابلاكاش و1039 طن خشب زان و7000 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 2177 طن قمح و4430 طن حديد و3500 طن فول و400 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 1443 طن صودا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2280 طن فوسفات و13145 طن يوريا و11333 طن رمل.

وقام الميناء أيضا بتصدير 3400 طن مخلفات علف بنجر و2273 طن كسب صويا و2500 طن مولاس.

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وأضاف أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 536 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وفلفل وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وسمسم وريحان)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وكرواتيا ومالطا وايطاليا وسنغافورة والصين والهند وبنجلاديش وسريلانكا وسلوفينيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 422 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2264 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 175953 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64999 طنا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4909 شاحنة.

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يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.

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بقلم محمود محسن

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