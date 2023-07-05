ميناء دمياط يستقبل الناقلة NEO ENERGY لتحميل 49 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY) التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، ومن المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 49 ألف طن من الغاز المسال.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 7491 طن ذرة و1145 طن خشب زان و9562 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1687 طن حديد و3700 طن فول صويا و1481 طن ابلاكاش و17656 طن قمح و180 طن كسب صويا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2400 طن مولاس و7870 طن يوريا و1000 طن علف بنجر و13770 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 757 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 411 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 164285 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا.

وذكر المركز أنه قد غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4038 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وأسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3463 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (RISING LION) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، والسفينة (SOLAR) القادمة أيضا من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص.