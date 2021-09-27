ميناء دمياط يستقبل الناقلة «ARISTIDIS I» لتحميل 70 ألف طن غاز مسال

استقبل اليوم ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (ARISTIDIS I) التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 الف طن من الغاز المسال، ثم تتجه إلى الصين.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي نفس السياق أصدر المركز الاعلامي للميناء بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وذكر المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 14166 طن ذرة و8265 طن قمح و1118 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 3435 طن حديد و8825 طن خردة و600 طن فول صويا و4713 طن نواتج و3655 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 875 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 10750 طن فوسفات و3120 طن رمل و578 طن أسمنت و2200 طن كسب فول صويا و150 طن مولاس.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 90 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وملوخيه وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وخرشوف وبطاطا وبنجر وأعشاب وحلبة وبصل وفول وليمون وينسون وفول سودانى وزيتون وريحان)، وفواكه (رمان وفراولة ومانجو)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر وسنغافورة وهونج كونج ونيوزيلاندا ومالطا واليونان وكرواتيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 144 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 108790 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96521 طنا.

وأوضح المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا. كما غادر الميناء عدد 10 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 2413 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4352 شاحنة.