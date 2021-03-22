ميناء دمياط يستقبل الناقلة العملاقة للغاز المسال «MARSHAL VASILEVSKIY»

استقبل اليوم ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARSHAL VASILEVSKIY) التى ترفع علم روسيا، حيث يبلغ طولها 295 مترًا وبعرض 47 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 63 الف طن من الغاز المسال متجهة إلى الهند.

وتابع وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 6810 أطنان نواتج، و17167 طن ذرة، و700 طن حديد.

كما استقبل الميناء 7350 طن خردة، و1064 طن أبلاكاش و4184 طن كلوريد ايثلين.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5448 طن فوسفات و7072 طن يوريا و2620 طن مولاس.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 730 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبقدونس وفاصوليا وخرشوف وفلفل وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وزيتون وريحان ولب وفول وبرسيم)، وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي ومانجو)، ويتم تصديرها إلى الإمارات، والسعودية، وكرواتيا، والهند، وهولندا، والصين، وإيطاليا، ومالطا، وأمريكا، وإنجلترا، وروسيا، وسلوفينيا، وألمانيا، وإسبانيا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 427 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2256 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 67405 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 201936 طنا، موضحا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4724 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.