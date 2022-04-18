ميناء دمياط يستقبل السفينة VICTRESS لتحميل شحنة نترات أمونيوم

استقبل ميناء دمياط السفينة (VICTRESS) التي ترفع علَم بنما، ويبلغ طولها 75 مترًا، وبعرض 11 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

على صعيد متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، فيما غادر 12 سفينة،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 18 سفينة، من بينها السفينة (VICTRESS)- حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7672 طن حديد، و1116 طن زيت طعام، و 7670 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 695 طن خشب زان، و4000 طن فول صويا، يضاف إلى ما سبق 6889 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 2468 طن فوسفات، و3380 طن مولاس، و810 أطنان نترات أمونيا، و1887 طن علف بنجر.

كما قام ميناء دمياط بتصدير 1460 طن أسمنت معبأ، علاوة على 1100 طن فول صويا.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 512 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 174 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 236 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 94224 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 256313 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4443 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.