نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل السفينة TITAN لتحميل شحنة نترات أمونيوم

حركة الصادر من الحاويات بلغت 952 حاوية مكافئة
محمود محسن 6:41 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 6:41 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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استقبل ميناء دمياط السفينة (TITAN) التى ترفع علم مالوفيا، ويبلغ طولها 88 مترًا، وبعرض 14 مترًا؛ وذلك لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، كما استقبل الميناء السفينة (TATLISU) التى ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 112 مترًا، وبعرض 19 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الإثيلين.

في السياق نفسه أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة، من بينها السفينتان سالفتا الذكر- حاويات وبضائع عامة.

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وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7959 طن حديد و12000 طن ذرة و14443 طن قمح.

كما استقبل الميناء 5558 طن فول و2400 طن سلاج و5148 طن سكر و12000 طن كسب فول صويا، يضاف إلى ما سبق 290 طن كسب عباد شمس.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة اشتملت على الكثير من السلع؛ مثل 3159 طن رمل و750 طن نترات و1100 طن كلوريد الإيثلين و4700 طن فوسفات.

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كما قام الميناء أيضًا بتصدير 3500 طن زيت، علاوة على 2020 طن كسب فول صويا.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 952 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (سبانخ وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وشمر وزيتون وكراوية وكركدية وبطاطا وفلفل وبقدونس وخرشوف وورق عنب)، وفواكه (برتقال وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والهند وباكستان وسنغافورة وأستراليا وهولندا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا.

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ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 898 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2646 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 145156 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91266 طنًّا.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2272 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3777 شاحنة.

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بقلم محمود محسن

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