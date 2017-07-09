ميناء دمياط يستقبل السفينة STORNES وقطار سكر يغادر

استقبل ميناء دمياط السفينة الهولندية “STORNES” والتى تقوم بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز لتثبيتها فى قاع البحر المتوسط على عمق 1500 متراً تحت سطح البحر، وتعد هذه السفينة الأحدث فى العالم للقيام بتلك المهام.

وكان ميناء دمياط قد إستطاع جذب هذا النوع من السفن بإعتباره أول ميناء غير أوروبي تعتمد عليه لنقل كسر الحجر (الدهشوم)، والذى تقوم بنقله السفينة من الميناء بعد أن تم بذل العديد من الجهود لنقله إلى ميناء دمياط عن طريق قطارات السكة الحديد من محاجر جبل عتاقه التابعة لهيئة قناة السويس.

وفى سياق متصل صرح ممدوح الشيطى المتحدث الاعلامى لهيئة الميناء انه في إطار تشجيع والاتجاه الى زيادة تفعيل النقل بالسكة الحديد غادر الميناء قطار مكون من ( 23 ) عربة بحمولة ( 1150 ) طن من السكر، حيث يتم شحن السكر من الميناء من خلال خطه سبق تنسيقها مع هيئة السكك الحديدية تهدف إلى زيادة نسبة الإعتماد على النقل بالقطارات من ميناء دمياط .

كما غادر قطار بحمولة ( 1315 ) طن قمح فضلا عن ( 18 ) سيارة بحمولة ( 844 ) طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 60595 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85945 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4600 طن يوريا و 1600 طن علف بنجر و 6240 طن فوسفات و 2400 طن حديد.

وإستقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.