ميناء دمياط يستقبل السفينة (SAKHARA LOTUS) لتحميل شحنة ميثانول

وصول السفينة (COOL EXPLORER) لتحميل 70 ألف طن من الغاز المسال

استقبل ميناء دمياط السفينة (SAKHARA LOTUS) التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 27 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول، كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال (COOL EXPLORER) التى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 281 مترا وبعرض 44 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة – من بينهم السفينتان سالفي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 2689 طن فول و235 طن عدس و7650 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 7876 طن حديد و6720 طن كلوريد ايثيلين و7001 طن خردة و990 طن خشب زان و29300 طن ذرة.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2800 طن يوريا و19500 طن فوسفات و1243 طن اسمنت كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3527 طن رمل و690 طن نترات أمونيوم.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 158 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (قطن وبطاطا وطماطم وخس وبصل وشطة وبرسيم وكتان وفول وليمون)، وفواكه (برتقال وفراولة).

يشار إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى الامارات وقطر والسعودية والصين وفرنسا وسريلانكا وهولندا وألمانيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 426 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2114 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 110874 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112852 طنا.

وقال غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2634 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5802 شاحنة.