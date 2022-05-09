ميناء دمياط يستقبل السفينة (SAKHARA LOTUS) لتحميل شحنة ميثانول

استقبل ميناء دمياط السفينة (SAKHARA LOTUS) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 27 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 21 سفينة – من بينهم السفينة (SAKHARA LOTUS) – حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4500 طن صويا و729 طن خشب زان و11900 طن ذرة.

كما استقبل الميناء 18850 طن قمح و10150 طن خردة و3138 طن حديد و856 طن فول ويضاف إلى ما سبق 3307 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 906 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 400 طن بصل.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 611 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 488 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 63016 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 280175 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2701 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3153 شاحنة.

يذكر أن الميناء يوجد عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.