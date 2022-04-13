استقبل ميناء دمياط السفينة (SAKHARA LOTUS) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 27 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 16 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة – من بينهم السفينة (SAKHARA LOTUS) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 570 طن مواسير و1000 طن زيت طعام و4500 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 2171 طن ابلاكاش و20922 طن قمح و13438 طن فول و1909 طن خشب زان و5850 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 263 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 11200 طن فوسفات، و1567 طن بولي ايثلين، و2200 طن اسمنت.

كما قام ميناء دمياط بتصدير 6834 طن رمل و1370 طن علف و300 طن بصل ويضاف إلى ما سبق 7800 طن يوريا.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 603 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 608 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2242 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 58089 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 274211 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت عدد 5079 شاحنة.

يشار إلى أن يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.