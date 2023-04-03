ميناء دمياط يستقبل السفينة «RAVENNA» لتحميل 23 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (RAVENNA KNUTSEN) التي ترفع علم إسبانيا، ويبلغ طولها 180 مترًا وعرض 29 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 23 ألف طن من الغاز المسال.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بياناً إعلامياً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 35 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (RAVENNA KNUTSEN) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 11821 طن قمح و1920 طن حديد و71000 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 310 طن خشب زان و702 طن بسلة صب و7300 طن صويا و500 طن ذرة و1700 طن زيت طعام و7700 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8327 طن يوريا صب و3202 طن رمل و10589 طن كلينكر و16515 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1090 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 104 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3252 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 152132 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103879 طنًا.

وذكر إن غادر هيئة الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2649 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4666 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن 31 سفينة، ومن بينهم السفينة (LEVANTES) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.