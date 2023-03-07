ميناء دمياط يستقبل السفينة OB RIVER لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال OB RIVER التي ترفع عَلم جزر مارشال، ويبلغ طولها 288 مترًا، وبعرض 44 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، فيما غادر 11 سفينة،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 27 سفينة؛ من بينها ناقلة الغاز المسال OB RIVER سالفة الذكر، حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10029 طن قمح، و1584 طن مولاس، و1012 طن خشب زان، و1700 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 4532 طن حديد، علاوة على 1576 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 601 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع؛ مثل 10114 طن يوريا، و4634 طن رمل، و506 طن ملح معبأ.

كما استقبل الميناء 1242 طن أسمنت معبأ، و5585 طن أسمنت صب، و3000 طن صويا، يضاف إلى ما سبق 2472 بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 363 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 331 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3231 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 60567 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140766 طنًّا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3956 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5136 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.