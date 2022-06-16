ميناء دمياط يستقبل السفينة «NEPTUNE» لتحميل 60 ألف طن غاز

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (NEPTUNE) التي ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 283 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادرت 4 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8047 طن خردة و7096 طن قمح و4970 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 6679 طن فول علاوة على 19784 طن ذرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 10492 طن كسب صويا و1211 طن جبس و16500 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا 7380 طن يوريا و3670 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 5600 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 742 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 195 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3402 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 99501 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284647 طنا.

وذكر المركز أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2605 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5897 شاحنة.

رئيس هيئة ميناء دمياط يتفقد عدد من الإدارات

وعلى صعيد متصل، قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط بجولة تفقدية لعدد من الإدارات، حيث إطمأن على حسن سير العمل، وتأتي الجولة إستمرارا لمتابعة إنتظام العمل داخل الهيئة.

وأجرى حواش مناقشات مع عدد من العاملين عن طبيعة عملهم ومهامهم الوظيفية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير العمل وتحسينه، كما وعدهم بتقديم كامل الدعم لهم بما يحقق تطوير وتنمية قدراتهم مما ينعكس على الإرتقاء بالعمل داخل الميناء.