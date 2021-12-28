نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل السفينة «NAVIGATOR YAUZA» لتفريغ شحنة غاز البوتاجاز

الميناء يستقبل ناقلة الغاز المسال (SK RESOLUTE) لتحميل 61 ألف طن
محمود محسن 9:40 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 9:40 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 27 سفينة، منها السفينة (NAVIGATOR YAUZA) التي تقوم حاليًّا بتفريغ حمولتها من غاز البوتاجاز برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (SK RESOLUTE) التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 293 مترًا، وبعرض 48 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال ثم تتجه بعد ذلك إلى فرنسا.

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وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجّه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 11404 أطنان ذرة و5733 طن قمح و10250 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 6414 طن حديد و3610 طن فول و867 طن خشب زان.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 2976 طن فوسفات و3250 طن مولاس، يضاف إلى ما سبق 3400 طن كسب صويا.

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وذكر المركز أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 446 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وفلفل وطماطم وبرسيم وبصل ونعناع وليمون)، وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وبلح)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات ولبنان وألمانيا وسلوفينيا وأمريكا وإندونيسيا وسنغافورة وسلوفينيا والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وبنجلاديش.

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ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 19 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 895 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 134436 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135583 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5057 شاحنة.

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بقلم محمود محسن

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