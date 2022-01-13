ميناء دمياط يستقبل السفينة (NAVIGATOR GUSTO)

استقبل ميناء دمياط السفينة (NAVIGATOR GUSTO) التى ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 154 مترا وبعرض 26 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من غاز البروبان.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة – من بينهم السفينة سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10400 طن ذرة و2500 طن خردة و102 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 329 طن بسلة و5105 طن حديد و3850 طن زيت و60 طن سكر و300 طن فول صويا و19942 طن قمح.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6750 طن فوسفات و11650 طن ملح و1965 طن أسمنت و60 طن نترات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2660 طن كوارتز و1850 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 12200 طن يوريا.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 698 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وبسلة وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبطاطا وبقدونس وفلفل وقرنبيط وكراوية وليمون وفول وقطن)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان وهولندا وسلوفينيا وبنجلاديش وإنجلترا وأمريكا والهند وإيطاليا والمانيا وسريلانكا والصين وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 578 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2215 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 147080 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140928 طنا.

وقال المركز إن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1184 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، إضافة إلى قطارين آخرين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6358 شاحنة.