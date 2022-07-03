ميناء دمياط يستقبل السفينة (MARAN GAS) لتحميل 66 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 الف طن من الغاز المسال.

وعلى نفس الصعيد، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 9 سفن.

ولفت إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 21 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12100 طن خردة و5641 طن صاج و1011 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 3209 طن خشب زان و11000 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 1666 راس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 379 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 18490 طن تراب فرن علاوة على 19962 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1877 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 152 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2464 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 81000 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269951 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار مكون من 20 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 40 حاوية 20 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3777 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.