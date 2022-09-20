ميناء دمياط يستقبل السفينة MARAN GAS لتحميل 62 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، ومن المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 62 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10999 طن قمح و15000 طن ذرة و475 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 2880 طن أبلاكاش و9150 طن خردة و7200 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6534 طن أسمنت و1250 طن رمل و10954 طن يوريا و307 أطنان كحول.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 205 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 80 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 553 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 107786 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175759 طنا.

وذكر أنه قد غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2285 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.

يشار إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 3557 شاحنة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة، حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.