ميناء دمياط يستقبل السفينة «MARAN» لتحميل 65250 طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65250 طنا من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10854 طن قمح و700 طن زيت طعام و441 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 4900 طن ذرة و9260 طن خردة و3302 طن أبلاكاش و762 طن خشب زان و2044 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 673 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7532 طن بنجر و40 طن جمالونات و2440 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4990 طن بضاعة متنوعة و1393 طن أسمنت و5800 طن يوريا.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 162 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 114 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1996 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 98957 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128137 طنا.

وأوضح أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4299 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس السفينة (AKSON SERIN) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.