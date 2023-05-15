ميناء دمياط يستقبل السفينة «MARAN» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال (جراف)

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 111 طن فول و10800 طن خردة و382 طن صويا معبأ و1260 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1147 طن زيت طعام و1045 طن حديد و5000 طن ذرة و7667 طن قمح و6700 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 1900 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 922 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 18844 طن يوريا و4872 طن رمل و7300 طن أسمنت معبأ و22454 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1011 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1243 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2319 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 171524 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105698 طنًا.

وقال المركز إنه غادر هيئة ميناء دمياط 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 5214 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5666 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.