ميناء دمياط يستقبل السفينة «MARAN» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى إن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 32 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5213 طن ابلاكاش و2119 طن خشب زان و11356 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 800 طن حديد و3401 طن صويا و28900 طن ذرة و4023 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 492 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 14085 طن يوريا صب و5050 طن مولاس و238 طن بصل معبأ و3596 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1238 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 248 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2548 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 129440 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113981 طنًا.

وأضاف المركز إن غادر هيئة الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1266 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4083 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.