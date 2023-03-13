ميناء دمياط يستقبل السفينة «MARAN» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع عَلَم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا وبعرض 46 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، فيما غادر 7 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10801 طن قمح، و10415 طن فول، و1177 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضًا 2198 طن خشب زان، و2924 طن أبلاكاش، و16554 طن حديد، و10000 طن صويا، و10173 طن خردة، و219 طن قشرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 7508 طن يوريا، و385 طن رمل، و700 طن صويا، و3650 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 17925 طن كلينكر، و277 طن ليمون معبأ، و315 طن كحول، و1670 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 621 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 310 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3955 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 67163 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128628 طنًّا.

وذكر أنه غادر هيئة الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2338 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6415 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.