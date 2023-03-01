ميناء دمياط يستقبل السفينة «MARAN» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 295 مترًا وبعرض 46 مترًا، والتى من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلامياً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى إن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 30 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال (MARAN) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 15563 طن قمح و2400 طن زيت طعام و1788 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 2582 طن خشب زان و487 طن صويا معبأ ويضاف إلى ما سبق 1208 أطنان خردة.

وأشار المركز إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5694 طن يوريا و472 طن رمل معبأ و1024 طن ملح معبأ و3998 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7179 طن أسمنت معبأ علاوة على 23420 بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1227 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 278 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 52617 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161714 طنًا.

وقال إن غادر هيئة الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2590 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بالإضافة إلى قطاران آخران بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية والسادس من أكتوبر.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5722 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 15 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.