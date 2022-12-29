ميناء دمياط يستقبل السفينة «LNG ALLIANCE» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LNG ALLIANCE) التي ترفع علم فرنسا، ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 6 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 42 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال (LNG ALLIANCE) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 14150 طن قمح و21 طن كزبرة و4948 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 257 طن كتان و1680 طن مولاس و1462 طن صويا.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 25245 طن يوريا و1100 طن مولاس و108 أطنان بصل و10852 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1338 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 749 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3366 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 73961 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80985 طنًا.

وقال إن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2519 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4217 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 22 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض.