ميناء دمياط يستقبل السفينة LNG لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LNG FUKUROKUJU) التي ترفع علم باهاما، ويبلغ طولها 293 مترا وبعرض 49 مترا، لتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (LNG FUKUROKUJU) – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 16677 طن قمح و2466 طن خشب زان و135 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 4686 طن ابلاكاش و2683 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 5691 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 930 طن ملح علاوة على 12646 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1218 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 630 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1763 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166370 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135422 طنا.

ولفت إلى أنه قد غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3548 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخول وخروج 4375 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.