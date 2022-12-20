ميناء دمياط يستقبل السفينة LNG لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LNG SCHNEEWEISSCHEN) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 297 مترا وبعرض 48 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل 61 ألف طن تقريبا من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (LNG SCHNEEWEISSCHEN) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6419 طن ذرة و11898 طن فول و8146 طن خردة و1802 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 150 طن بضائع متنوعة علاوة على 5842 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1725 طن.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 11218 طن يوريا و8698 طن رمل و8115 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 7269 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 347 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 86 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2381 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 121417 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97114 طنًا.

ولفت إلى أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5004 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 6 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.